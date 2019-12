Así también, se faculta al Poder Ejecutivo a adecuar los créditos presupuestarios a la nueva ley de ministerios.

Además, el Gobierno Provincial deberá contemplar los créditos que permitan continuar con las obras ya iniciadas y la habilitación de nuevas que se consideren prioritarias para el bienestar y seguridad de la población, como así también para la implementación de programas cuya ejecución revista carácter de indispensable.

La diputada Socorro Villamayor explicó que el 80% de los recursos provinciales dependen de fondos provenientes de Nación, por lo que es de imperiosa necesidad esperar que se sancione el presupuesto nacional para conocer los capitales con los que contará la Provincia.

“Es importante aclarar que esta prórroga no se prolongará por todo el año entrante, sino por tiempo limitado, hasta que se concrete el presupuesto nacional 2020”, dijo la legisladora.

En tanto, el diputado Sergio Cisneros manifestó la necesidad de conocer cuáles serán los fondos previstos para las necesidades básicas de los salteños como salud, educación, etc.

Por su parte, el diputado Santiago Godoy expresó que desde su perspectiva es inconstitucional sancionar un proyecto de ley que promueve una iniciativa que esta ya está avalada por normativas provinciales, por lo que presentó un Proyecto de Declaración, el cual apoyaba la decisión del gobernador de prorrogar el presupuesto 2019, que finalmente fue rechazado.

Así también, el diputado Claudio Del Plá aseguró que de esta manera se le está firmando un cheque en blanco al máximo mandatario de la provincia, que nunca dijo que va a hacer ante la difícil situación que está pasando Salta.

En este sentido, el diputado Carlos Zapata explicó que es necesario tener una estimación de los recursos que habrá para la provincia para así realizar una bueno distribución de los gastos asegurando una adecuada planificación, por lo que consideró que “si bien hay incertidumbre por que no se elaboró un presupuesto nacional, no es justificación para que no se confeccione el presupuesto de la provincia”.

“La necesidad de establecer una prórroga para el presupuesto 2019 ya está satisfecha con las normativas existentes en la provincia”, dijo el legislador.

El diputado Adrián Valenzuela expresó que no le parece adecuado que desde sectores de la oposición se requiere certidumbre cuando desde hace mucho tiempo en el país es casi inexistente desde diferentes aspectos.

En tanto, el diputado Matías Monteagudo manifestó que este tipo de medidas traerá aparejadas un manejo discrecional de recursos provinciales promoviendo así más dudas que certezas.

“Me hace ruido el no saber cómo se administrará la economía sin saber cuál será el monto final del 80% de los fondos provinciales”, dijo el legislador.

Así también, la diputada Gladys Moisés planteó la necesidad imperiosa de presentar el presupuesto 2020, y consideró muy importante que el Poder Ejecutivo cumpla con los plazos señalados por las leyes salteñas para lo mismo.

En este sentido, el diputado Ramón Villa explicó que no es necesario realizar este proyecto de ley ya que está garantizado por las leyes ya existentes en la provincia, además aseguró que desde el bloque del Frente Para la Victoria no pondrán palos en la rueda para la gobernabilidad pero si fomentaran el control para que la misma se dé de la mejor manera.

Coincidiendo, la diputada Cristina Fiore expresó que con esta medida “nos estamos apartando de la constitución provincial, ya que en su articulado está todo garantizado, por lo que no votar a favor de esta medida, no es dejar a la provincia sin presupuesto”.

“Estamos habilitando al gobernado a hacer nuevas obras que él considere necesarias y prioritarias, pero no lo obliga a explicar porque las mismas tendrán esas categorías”, dijo la legisladora.

Coincidiendo, el diputado Héctor Chibán manifestó que establecer esta prórroga es brindar un superpoder al mandatario provincial para la distribución indiscriminada de partidas para diferentes acciones.

“No podemos seguir aprobando todo lo que quiera el Poder Ejecutivo, es nuestro deber como organismo de control asegurar la optimización en la labor del gobierno”, dijo el legislador.

En tanto, el diputado Luis Albeza aseguró que estimar gastos en el difícil contexto que se encuentra el país y la provincia no es acertado, ya que el plan de gobierno debe contar con todas las variables claras para así poder diagramar su tarea de forma correcta.

“Las partidas presupuestarias no guardan relación con la actualidad económica provincial por lo que es necesario una redistribución de las mismas”, dijo el legislador.

Por su parte, el diputado Julio Moreno catalogó como pérdida de tiempo el tratamiento de un proyecto que ya se encuentra garantizado por las normativas provinciales, pero si hay que tener en cuenta que se están brindando superpoderes a Gustavo Sáenz .

Así también, el diputado Franco Hernández criticó que el Poder Ejecutivo provincial pueda adquirir deudas sin saber con qué recursos va a contar para poder pagarlas, como así también el financiamiento que tendrán las obras a realizar.

La diputada Patricia Hucena aseguró que no se brinda ni superpoderes al gobernador, ni existe inconstitucionalidad alguna, sino que se establecen las pautas para ver y elaborar obras necesarias y urgentes para los diferentes departamentos.

En tanto, el diputado Baltasar Lara Gros explicó que desde su perspectiva sí es necesaria una prórroga del presupuesto, pero que sólo hacía falta un decreto del Poder Ejecutivo y no el tratamiento de una Ley.

Por su parte, el diputado Javier Diez Villa manifestó que no puede desconocerse los parámetros económicos que vive la provincia para establecer el presupuesto del próximo año.

“No es contraproducente establecer esta normativa por ley, ya que es importante tener en cuenta la readecuación de partidas para los fines necesarios, lo que no quiere decir que se dé un cheque al Poder Ejecutivo”, dijo el legislador.

Finalmente, el diputado Germán Rallé detalló que de esta manera se garantizan las partidas para que el gobernador pueda distribuir de la mejor manera y responder las necesidades de los diferentes municipios de Salta.