/ / #AlertaCoronavirus: Sugerencias de un alemán para los oranenses

Queridos Oranenses: L es mando esta carta a través de RadioBit Orán (FM 103.7) para contarles un poco de la situación de Coronavirus en Alemania y Europa. Para mí fue importante escribir esta carta ya que Orán y su gente me importan mucho y creo que aún no estamos conscientes de los efectos que puede causar el Coronavirus.





Las cifras oficiales (25 de Marzo 2020)

Segun las cifras oficiales hay 37.323 infectados en Alemania, 74.386 infectados en Italia, 25.233 infectados en Francia y 47.610 infectados en España. En Alemania fallecieron 206 personas, en Italia 7503 personas, en Francia 1.331 y en España fallecieron 3.445 por el Coronavirus. Esto demuestra que los números de muertes en Italia y España son más altos que en China, la cuna del Coronavirus. Segun la asociación de clínicas alemanas, Alemania va a tener 70.000 infectados el domingo que viene.





Los impactos sobre la salud pública

Muchos se preguntan porque hay esta diferencia de víctimas en los números. Por lo que se lee y por lo que dicen los expertos tiene que ver principalmente con las capacidades de los hospitales y del sistema de salud pública. Otro punto clave fue que en Alemania se reconoció y se reaccionó un poco antes que en Italia o España. Esto no tiene nada que ver con inteligencia o algo de ese estilo sino que fue pura suerte.

En muchos países europeos esta prohibido salir de la casa excepto si vas al súper, al banco, a la farmacia o al trabajo. Aquí en Alemania te multan si salís con más de una persona. Hay que mantener una distancia

a otras personas de 1,5 metros. TODOS los negocios, bares, restaurantes, instituciones publicas, parques, escuelas, universidades, colegios y kinder estan cerrados. El transporte público de algunas ciudades ya casí no circulan. Las únicas excepciones son los supermercados, bancos y farmacias. Además la mayoría de las empresas pararon la producción y los países europeos cerraron sus fronteras con los países vecinos - algo que hace décadas no se hizo. Estas medidas que tomó Alemania son, comparado con el resto de Europa, no tan severas. En Francia, Italia o España tomaron medidas mucho más estrictas.

Todos los países estan sobreexigidos: los hospitales ya no tienen capacidades y faltan camas, respiradores y material para tratar adecuadamente a los casos graves. Los médicos, enfermeros y hospitales trabajan al límite de sus fuerzas. En algunas partes de Europa ya se empezó a pedir ayuda de

la OTAN y, como por ejemplo en el caso de Francia, se lleva enfermos a los hospitales de los países vecinos ya que los sistemas nacionales no lo aguantan ya. Un amiga de España que es médica, me escribió que los hospitales estan a punto de colapsar y no tienen más sitios para colocar a pacientes.

Hay que subrayar que el virus no es tan grave porque no todos aquellos que se infectan mueren. Para la gran mayoría de la gente no va a resultar en una enfermedad grave. El problema es que se trata de un crecimiento exponencial y, en algún momento cuando haya suficientes infectados, el virus se extiende con una velocidad muy alta e incontrolable para cualquier sistema de salud por más que sea muy avanzado. Esto implica que el número de los casos graves, aquellos que necesitan un tratamiento intenso y la ayuda de los hospitales, se acelera muy rápido. En algun momento ya no habrá suficientes capacidades en los hospitales y gente va a morir.

Este es el punto clave: hay que quedarse en casa para que el virus no se extienda tan rápido y para que el crecimiento baje! Si se logra bajar ese crecimiento, los hospitales y las clínicas pueden rescatar a los pacientes que corren riesgo de morir del Coronavirus.

Las capacidades que existen van a poder ser

efectivas. Si bajamos el crecimiento de infecciones quedándonos en casa, se va a poder ayudar a todos aquellos que necesitan ayuda médica urgente.

Quedémonos en casa para que NO se derrumbe el sistema de la salud pública! Quedémonos en casa para no romper la salud pública y para que no se muera gente que sí se podía salvar!





Las consecuencias económicas

Quizás muchos de ustedes van a pensar que igual quiero salir ya que estoy sanito y no quiero restringirme. Tengan en cuenta que el Coronavirus probablemente va a afectar al bolsillo de la mayoría de nosotros!





Aquí en Alemania se espera una fuerte caída de producto interno bruto (PIB). Por cada mes que sigamos produciendo al nivel actual (que es un nivel mucho mas inferior que en tiempos normales), el PIB baja un 4,5 %. Se estima que en este año el PIB cae entre 4 % y 12 % dependiendo del escenario de las

proyecciones. Acuérdense: el año pasado se cayo el PIB argentino un poco más de 2 %. Se estima también que la tasa de desempleo se va a duplicar. Si tomamos otro ejemplo europeo se podia observar en Noruega que la tasa de desempleo pasó de 2,3 % a 10,9 % por el Coronavirus. Muchas Pymes y otras fábricas corren un alto riesgo de quebrar. Es casí inevitable que mucha gente se va a quedar sin laburo.





El estado alemán y otros países del mundo tomaron medidas bastante fuertes para evitar las quiebras de empresas. Ya que muchos lugares ya no pueden abrir y muchas fábricas literalmente ya no producen

nada, una buena parte del sector privado corre un alto riesgo de no poder pagar sus cuentas. Para evitar eso se aumento mucho el gasto público, endeudándose fuertemente. El estado alemán, para respaldar el sector privado, el empleo y financiar los costos adicionales del sistema de salud público, aumento el

gasto por 156.000 millones de euros (10.920.000 millones pesos argentinos).





Adicionalmente dió créditos y garantías con un valor de 600.000 millones de euros. En total son 756.000 millones de euros,

equivalente a mas de 50.000.000.000.000 pesos argentinos. Otros países como EE.UU o China tienen números aún mas altos. Son cifras y montos que nunca se habia visto antes. Por el impacto en la salud

de la gente y los efectos económicos y sociales, nuestra canciller Angela Merkel dijo que el mayor desafío desde la segunda guerra mundial.

¡QUÉDENSE EN CASA!





Con 502 casos, Argentina aún puede evitar pagar estos costos tan altos. Si la sociedad no comete los errores que cometimos acá en Europa y actúa conscientemente puede ser un ejemplo en como actuar ante una crisis que no fue hecha por los seres humanos. Japón, Taiwan o Corea del Sur son otras naciones

que tuvieron mucho éxito con sus programas anti-Corona. Para que las capacidades del sistema de salud pública argentina pueden aguantar este desafío y para minimizar los costos económicos y fiscales hay

una sola estrategia: ¡Quedarse en casa y reducir el contacto con otra gente a un mínimo!

Argentina tiene además la restriccion que no se puede endeudar más porque los mercados de crédito internacionales ya no le dan crédito al país. Si el virus si extiende rápido y el gobierno tiene que tomar las medidas que tuvimos que tomar acá, no va a poder hacerlo ya que le faltan suficientes recursos

financieros. Esto quiere decir que en el caso que se llega a número parecido a los de Europa, no se va a poder evitar una pesadilla económica con múltiples quiebras, un aumento enorme en el desempleo y

pobreza y un sistema de salud público que colapsa. Hay que quedarse en casa! No hay otra estrategia!

¡No cometan los mismos errores que nosotros!

Un fuerte abrazo





Leonhard Spaeth - Hamburgo - Alemania

Licenciado en Economía Internacional

