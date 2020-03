/ / Desde mañana podrán preinscribirse para el Ingreso Familiar de Emergencia

El Ministerio de Economía y Servicios Públicos informó que a partir de este viernes 27, los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) podrán preinscribirse en la página de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), www.anses.gob.ar.





El cronograma es el siguiente: Las personas cuyo documento nacional de identidad termine en los números 0 y 1 tendrán que ingresar el viernes 27 a la página web y llenar un aplicativo que les requerirá datos mínimos para iniciar el trámite de solicitud de este subsidio extraordinario.





Los documentos de identidad terminados en 2 y 3, deberán hacerlo el sábado 28; los finalizados en 4 y 5 el domingo 29; los que terminan en 6 y 7 el lunes 30 y, finalmente, los DNI cuyos últimos números sean el 8 y el 9 tendrán que llenar el aplicativo el martes 31.





Los interesados deberán respetar las fechas indicadas, de tal manera que se pueda facilitar el trámite y evitar una congestión de la página.





Después de concretada esta preinscripción, ANSES llevará adelante un rápido relevamiento de datos de la información recibida de los solicitantes y, posteriormente, solicitará una serie de datos complementarios como, por ejemplo, sus números de cuentas bancarias.





Es importante que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se abstengan de realizar esta preinscripción ya que están automáticamente incluidos en el IFE y cobrarán los 10.000 pesos en la misma cuenta en la que reciben pagos todos los meses.





Acerca del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)





En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías.





El monto es de $10.000 por única vez en el mes de abril. Lo cobrará solo un integrante del grupo familiar.





Le corresponde a trabajadores informales; trabajadores de casas particulares; monotributistas sociales; monotributistas de las categorias A y B.





Los requisitos son: ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años; tener entre 18 y 65 años; que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos de una prestación de desempleo de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.





Tampoco tener planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales .

