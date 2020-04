/ / Acosta: "No estamos en condiciones de afrontar el pago de un bono extra"

El Secretario de Gobierno Esteban Acosta señaló que para el municipio es imposible afrontar un bono extra para los empleados que están prestando actualmente servicios.





"Tenemos varios sectores afectados a brindar servicios durante la pandemia, y hoy los que se manifiestan son los del área de servicios públicos que están pidiend o un extra por su labor durante la cuarentena", y aunque todavía no se arriesgó un monto dice Acosta "queremos ser claros y respetuosos porque hoy no estamos en condiciones de afrontar un bono, no podemos prometerle nada si antes no se hacen las gestiones provinciales porque ha caído la coparticipación y también ha caído la recaudación nuestra" dijo el secretario de gobierno del intendente Pablo Gonzalez.





Las declaraciones la realizó antes de ingresar a una reunión con los trabajadores que manifestaron no querer la representanción de los sindicalistas.

