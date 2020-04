/ / Colonia Santa Rosa: El paciente no repitió la fiebre y no tiene síntomas respiratorios

Anoche, en la localidad de Colonia Santa Rosa, se activó el protocolo por el Coronavirus por un individuo proveniente de la provincia de Neuquén y llegó al ingreso de la ciudad con una temperatura elevada por lo cual fue derivado a un colegio secundario.





La gerenta nos señaló que "en el control ingresó un enfermero nos informó que vino una persona de Neuquén con fiebre y desde Salta nos indicaron que lo enviáramos a cuarentena" porque presentaba parámetros elevados de fiebre pero que hasta el día de hoy "el señor no repitió la fiebre, se encuentra bien y no tiene síntomas respiratorios" indicó la medica. También nos informó la doctora Flores que no se produjo ninguna fuga del taxista porque fue autorizado a viajar hasta Salta para sumarse al aislamiento correspondiente.





El hospital de Colonia no cuenta con los recursos ni los insumos materiales y estructurales para atender si se presentan muchos pacientes, sobre todo teniendo en cuenta que muchos trabajadores golondrinas están retornando al norte, "no podremos atenderlos a todos y estamos a la espera de la provisión de la provincia", nos dijo la doctora quien subrayó que el hospital es de una categoría baja y que por eso no cuenta con un respirador y que ante la presencia de pacientes graves serán trasladados al hospital de Orán.

