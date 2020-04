/ / El COE desplegó a la policía para evitar la audiencia pública del Concejo Deliberante

La policía local fueron los primeros en vallar todo los alrededores del Concejo Deliberante de Orán que hoy pretendía que los vecinos se acercaran al organismo para participar de una audiencia pública en la que se analizaría el aumento de los impuestos municipales.





Para el secretario de seguridad del municipio Cristian Illesca señaló que fue un desacierto del cuerpo legislativo el haber convocado a una audiencia pública cuando rige en todo el país un decreto nacional que prohíbe ese tipo de reuniones y al mismo tiempo otro decreto de la provincia establece que quien promueva o rompa el aislamiento puede ser detenido.





Por otro lado, el Comité de Operatividad de Emergencia (COE), le remarcó al presidente del concejo deliberante que no debía realizar la mencionada audiencia porque desobedece los decretos nacionales y provinciales. Y en tal sentido, esta mañana, desplegó todo un operativo policial para impedir que los treinta vecinos, que se inscribieron para hablar durante la audiencia, pudieran llegar al Concejo Deliberante.





Lo llamativo es que, hace un par de semanas, no actuaron de la misma manera cuando la empresa de energía EDESA abrió sus puertas para cobrar sus tarifas y no implemento, los primeros días, ningún tipo de medida de seguridad y, si bien el intendente señaló que se quejó por esta situación en ningún momento se ordenó un despliegue policial para evitar que la gente pagará las facturas aun conociéndose que la empresa no podía cortar el servicio por este contexto especial de la pandemia.

