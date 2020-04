/ / Empleados de Servicios Públicos del municipio piden un bono extra

La protesta es por falta de la indumentaria para la seguridad, también por la falta de un bono extra por la exposición durante sus labores y que les aclaren có mo les están pagando.

La modalidad de protesta es un quite de colaboración con asistencia a los lugares de trabajo "Queremos que venga el intendente, lo que estamos pidiendo es una ayuda o un bono o un plus, porque nosotros estamos firmes desde el primer día de la cuarentena, ellos tienen que dignarse, porque si nosotros no pagamos la luz nos cortan la luz" señaló uno de los trabajadores quien además subrayó que no quieren la intervención de ninguno de los gremios porque "ellos solo arreglan para su lado"