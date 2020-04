/ / "Hasta ahora la paciente está estable, no hizo fiebre ni necesitó respirador"

Pablo Gonzaléz atendió a la prensa en el ingreso al municipio y respondió sobre la activación del protocolo por Covid-19, también sobre los insumos para el hospital, los pacientes oncológicos y el dengue, entre otros temas.





Activación del Protocolo del Covid-19

Sobre la activación del protocolo del Covid-19 el intendente señaló que se trata de una mujer que "llegó a Salta el primero de marzo" y que ayer se presentó en el Materno Infantil "con síntomas respiratorios y con una radiología compatible con una neumonía y eso es suficiente para activar el protocolo" remarcó el intendente señalando que el resultado de los análisis, que ya se enviaban durante esta mañana, estará en 24 o 36 horas. "Hasta ahora la paciente está estable, no hizo fiebre y no necesito un respirador" por lo que estamos "esperando la evolución del cuadro" dijo al respecto.





Los insumos del hospital

En un diálogo anterior con Antonio Hucena, él nos manifestaba que los insumos para "todos los hospitales de Salta están garantizando" y que las donaciones de los particulares "sean para los sectores más necesitados" y no para el hospital, nos subrayó. Por su parte, el intendente Gonzaléz explica que "los insumos en el mes de marzo no recibió la cantidad que el hospital había solicitado" y que la semana anterior "llegaron 800 kits cuando el hospital ocupa 100 kits por día". También dijo que "lo primero que hay es un problema de entrega de insumos de parte de los proveedores de la provincia" y que por eso en el orden local se activó la fábrica textil del municipio para aprovisionar al hospital de los kits de seguridad ante la demora de la entrega de la provincia.





Las declaraciones de la Ministra de Salud

Ayer la ministra Josefina Medrano, haciendo una proyección de los casos, declaró que en Salta en el peor de los escenarios podría llegar a tener entre 400 a 1.500 fallecidos por el Coronavirus y sobre esto el intendente indicó "entiendo que la ministra urgida por la situación haya empezado a arriesgar cifras" pero que todo es muy dinámico y que "el día de ayer no tiene nada que ver con el de hoy y el de hoy no tendrá nada que ver con el de mañana" y que quizás las declaraciones es porque todos estamos un poco consternados porque "todos estamos aprendiendo de todo esto, porque no hay un libro que hable sobre como actuar en este tema.





El manejo de noticias reales

El intendente también se refirió al manejo de la información a raíz de las preguntas de los periodistas sobre la falta de información de parte de las autoridades del hospital San Vicente "lo que necesitamos, ustedes como prensa y los vecinos, es saber la verdad, y entiendo que las autoridades del hospital tienen que evaluar su relación con la prensa" resolviendo el modo en que la información fluye a través de los medios para evitar que los medios manejen información sin respaldo oficial.





Los pacientes oncológicos, el dengue, el barbijo y Edesa

"Todos tienen garantizado su traslado a Salta, garantizado sus traslados para que tengan continuidad sus tratamientos" dijo sobre los pacientes oncológicos, con respecto al dengue indicó que se continúan con el descacharrado y con las visitas domiciliarias detectando los focos larvarios y eliminándolos, refiriendo que dentro de poco se comprará una máquina más para fumigación espacial y que también se le ha solicitado a una empresa azucarera la donación de mochilas para el fumigado domiciliario.





Desde el lunes el uso del barbijo es obligatorio y en el municipio se va a aplicar la obligación de usarlo sobre todo porque la flexibilización de la cuarentena provocará que el virus circule con mayor facilidad y el uso del barbijo puede ser una importante barrera para evitarlo. Al final sobre la apertura de la empresa Edesa nos dijo que hizo un reclamo formal ante el ente regulador de los servicios públicos y que no posee información que la empresa haya hecho cortes de energía a los vecinos.

