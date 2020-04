/ / Los docentes romperán el aislamiento social si le descuentan los días de paro

A raíz de las publicaciones provinciales que indican que el gobierno decidió descontar los días de paro a los docentes que se adhirieron en el inicio del ciclo lectivo los docentes autoconvocados de Orán se declararon en alerta y movilización.





Durante la emisión del programa Central de Noticias dialogamos con el profesor Marcos Chopa quien nos señaló que los docentes oranenses mantienen a diario contacto a través de las redes sociales y que todos saben de lo que pretende hacer el gobernador Gustavo Saénz a quien le señalan que durante las negociaciones el mismo indicó que "no se descontarían los días de paro" y que si hace el descuento es porque "no pudo hacernos el descuento del 15% que anunció hace unos días y ahora pretende descontarnos para tener recursos para hacer frente a esta pandemia, pero el descuento que nos realice representará menos de uno por ciento de lo que se necesita". Chopa también apuntó a que este gobernador "no se anima a sacarle recursos a las grandes empresas, como Edesa o Aguas del Norte, que además de ganar muchísimo dinero tienen deudas millonarias con el estado"





"Si el gobierno no revé esta actitud lo que provocará es agravar la situación salarial de los docentes, que se verán obligados a realizar un paro virtual, deteniendo las clases virtuales, y nos obligará a todos los docentes a romper el aislamiento porque habrá que salir a las calles" sentenció al final el profesor Marcos Chopa, quien marco que están analizando la posibilidad de tener una asamblea provincial y virtual con el resto de los docentes.

