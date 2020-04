/ / QUIPILDOR: "HICIMOS VALER NUESTRA AUTORIDAD SANITARIA A GENDARMERÍA

El doctor Marcelo Quipildor en su contacto diario a través de Facebook Live señaló que hay que replantearnos el tema de la cuarentena porque en Orán no se está cumpliendo.





Además "no se respeta el distanciamiento, hemos visto el mal uso del barbijo y fundamental tienen que entender que esto del distanciamiento y el lavado de manos son tres cosas fundamentales que tenemos que hacer para que no llegue el Coronavirus a nuestra ciudad, porque el virus tiene alta transitabilidad".





Quipildor también informó sobre el intento de tres personas de la provincia de Chaco que pretendían ingresar a nuestra ciudad "No se permitió la entrada de la gente del Chaco, no se permitió luego de hacer una reunión exhausta, pero no entró la gente del Chaco e inmediatamente se volvieron, no permitimos como autoridad sanitaria que entre la gente del Chaco, hicimos valer mucho nuestra postura sanitaria" agregando que la decisión se tomó porque "queremos seguir cuidando nuestra comunidad, ya pusimos en claro el tema con Gendarmería y pusimos un fin a esto e hicimos valer nuestra autoridad sanitaria", fue un momento muy estresante pero al final esta gente se volvieron a su provincia dijo el sanitarista.





