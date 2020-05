/ / Directores de primarias tendrán una videoconferencia con el ministro Educación

Hoy a las 11.30 horas los directores de las escuelas primarias de Orán mantendrán una videoconferencia con el Ministro de Educación de la Provincia de Salta Matías Cánepa durante la cual el funcionario escuchará el planteo de los directores de esta región.





En diálogo con la directora de la escuela Arturo Illia Josefa Cardozo nos indicó que lo primero que planteará es el no descuento de los días de paro para todos los docentes que ejercieron un derecho constitucional de reclamar a sus autoridades ya que consideran que los miembros de la intergremial no defienden sus derechos y sobretodo porque el sector de docentes autoconvocados entiende que la idea de descontar los días de paro se originó en los representantes gremiales para disciplinar a los que reclaman por fuera de los gremios.





Según la profesora cuando conoció la posibilidad de dialogar con el ministro el equipo directivo le solicito al plantel docente que dieran sugerencias para hacer al funcionario. Lo primero que plantearon como una preocupación es que no pueden llegar a todos sus estudiantes a través de las clases virtuales. Según una encuesta realizada en el establecimiento el 40% de los chicos no tienen ningún tipo de conectividad y que este problema también lo tienen los docentes, quienes en un 60% no posee las herramientas necesarias para la preparación de las clases, es decir, si bien poseen celulares los mismos no son los aptos para eso y/o carecen de computadoras, que es el elemento ideal para organizar las clases.





Otras de las preocupaciones son la falta de infraestructura, bebederos, lavamanos, un tinglado para que los chicos en verano puedan salir al recreo, entre otras cosas señaló la directora del establecimiento que está en uno de los sectores más necesitados de la ciudad de Orán.

