/ / El Intendente de Colonia trata de vagos y ladrones a los trabajadores municipales

En comunicación telefónica con la delegada de ATE, de los trabajadores del municipio de Colonia Santa Rosa, Mariela Ramos nos relató el disgusto por el que junto a otros referentes de otros gremios tuvieron que viajar a la capital de la provincia para dialogar con autoridades provinciales para buscarle una solución al problema salarial de los obreros.





"Tenemos una problemática bastante grande, con un municipio que esta en rojo, hay varias irregularidades en el municipio" nos explica Mariela Ramos quien nos indica que el actual intendente Mario Guerra no ha cambiado mucho con respecto a su gestión anterior durante la cual dejó a nueve familias sin su fuente laboral y este año va camino a realizar lo mismo. Los gremialistas de Colonia Santa Rosa exigen a la intendencia que abone las deudas que tiene con los trabajadores, que cumpla con las paritarias, que pague los embargos, entre otros pedidos como la falta de ART.





"En Colonia un administrativo, de categoría 19, no supera los 18 mil pesos, y el empleado de menor categoría llegan a los 10 mil pesos" dice y agrega que a esta realidad hay que sumarle al constante "maltrato hacia los empleados a los que trata constantemente de vagos y de ladrones" a los que no le abona en tiempo y forma sus salarios, pero que en sus declaraciones mediáticas indica que gasta 10 millones en sueldos pero la realidad no es así.

