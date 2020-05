/ / FERREYRA: "NOSOTROS COMO BLOQUE QUEREMOS SESIONAR"

El concejal Jorge Ferreyra señaló que su bloque pretende volver a sesionar pero el resto de los concejales no acusan recibo y que a las oficinas no están asistiendo los empleados de mesa de entrada por lo que no pueden hacer el pedido por escrito.





"Nosotros como bloque ya queremos comenzar a sesionar, pero bueno los compañeros concejales no están viniendo. Hace dos semanas el presidente convocó a una reunión parlamentaria a la que solo fuimos tres concejales, el resto brilló por su ausencia" subrayó. Aparentemente no quieren empezar con las sesiones ordinarias, nosotros con el concejal Gonzalo Díaz queríamos presentar una nota para pedir el inicio de sesiones pero no hay ni siquiera gente en la mesa de entradas.





Además comentó que como concejal, pero a nombre personal, presentó una nota dirigida al Secretario de Gobierno y en mesas de entradas no se la aceptaron simplemente porque tenía el logo del Concejo Deliberante, o sea, "rechazan todas las notas que tienen el logo del Concejo" enfatiza el concejal.





