/ / "Que le hagan esto a los residentes es un crimen, es un atentado contra la vida"

La resolución 417/2020 que emitió el Ministerio de Salud de Salta a cargo de la Ministra Josefina Medrano obliga a unos cincuenta médicos residentes de la provincia a cesar, el 31 de mayo, todas sus actividades de residencia corriendo el riesgo de dejar, por ejemplo en Orán, al Materno Infantil sin médicos residentes y prácticamente si atención.





"No puedo entender esto de la Ministra, no sé que quiere de los trabajadores, porque en nuestro hospital van a quedar médicos afuera y muchos son residentes de tercer año y si la ministra les cierra las puertas el 31 de mayo ellos se van a tener que volver" resume Ramona Riquelme quien aclara que no habla como secretaria adjunta de ATE sino que todas sus opiniones son a modo personal.





"Si esta decisión se cumple el servicio de pediatría de Orán será el más afectado, es una verdadera locura" subraya Riquelme, pero no solo ese servicio se resentiría porque hay residentes en el servicio de ginecología, en enfermería y "muchos de ellos a punto de recibirse este año pero si no completan el año tienen que volver a hacer la residencia, se transforman en concurrentes, esto es es un crimen, es un atentado contra la vida".





Lo que más llama la atención es que a nivel nacional el Ministerio de la Nación emitió la Resolución 718/2020 que extiende el plazo hasta fin de año y la resolución de la ministra contradice totalmente a esta norma nacional y a este problema los profesionales de la salud de Orán tienen que sumarle los descuentos por el Impuesto a las Ganancias que tocó el bolsillo de todos los sanitaristas del San Vicente de Paúl y que provocó que muchos profesionales protestaran en las afueras del nosocomio.

