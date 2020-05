/ / Renuncia el Secretario General del Sindicato de la Madera Leonardo Tarifa

En "Central de Noticias" entrevistamos al Secretario General del Sindicato de la Madera Leonardo Tarifa quien nos confirmo sus intenciones de renunciar a su cargo por falta de acompañamiento y por la falta de recursos para funcionar normalmente.





Tarifa señala que "la decisión es muy personal, es un conjunto de cosas, la falta de apoyo de la federación y de la parte empresarial que esquivan los aportes, la falta de apoyo de los miembros de la comisión que no están y ya estoy cansado de esta situación" asevera. "Estoy cansado de poner la cara solo, ya me duele de tanto ponerla" dice Tarifa que esta tarde se reunirá con el resto de la comisión para analizar su planteo.





El funcionamiento del sindicato es normal hasta ahora pero "no se puede gastar lo que no se tiene" y, aunque no hay problemas con el servicio de las clínicas y las farmacias que siguen atendiendo a los afiliados, "nuestra obra social se ha atrasado en los pagos y ya enviamos varios mails para que se actualicen los pagos" y la situación se agravará aunque la cuarentena se flexibilice.





