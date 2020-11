/ / / Sáenz ratificó su postura sobre las usurpaciones: "Me encontrarán peleando por la propiedad privada"

"Me van a encontrar peleando por los intereses de mi pueblo porque para eso me eligieron. Me van a encontrar en ese lugar peleando para hacer respetar la propiedad privada porque así debe ser y así lo establece nuestra constitución, que se respeten las leyes", dijo ayer el gobernador Gustavo Sáenz.

El mandatario salteño ratificó su postura sobre las usurpaciones y tomas de tierra en la inauguración de la 76ª Edición de la Expo Rural 2020, de la Sociedad Rural Salteña.

En el encuentro el presidente de la Confederación Rurales Argentinas

Jorge Chemes advirtió sobre el avance contra la propiedad privada a "venido como tomas de campos, terrenos, o diferentes propiedades", por lo que solicitó que "desde el gobierno se den señales claras y se tome cartas en el asunto".

Fuente: Que pasa Salta